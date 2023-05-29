Adana Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri’nde eğitim gören minikler mezuniyet sevinci yaşadı.

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde eğitim gören minikler törenle diplomalarını aldı.Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde kreş öğrencileri birbirinden renkli gösterileriyle beğeni topladı.

Mezuniyet töreninde konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin geleceğimizin teminatı olan çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan Bayramını armağan ettiği çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Çetin“Ağaç yaşken eğilir. Bu yaşlarda çocuğu ne şekilde eğitmeye başlarsanız o şekilde devam eder. Bu yaşlarda karakteri oturan iyi eğitim gören çocuklar, doğru yolda ve Atatürkçü yetiştirilmiş çocuklar aynı yolda ilerler ve kötü niyetli kişilerin eline düşmezler. Bizim vicdanımız rahat. Sizlerin çocuklarını aldık öğretmenlerimizin elinde en iyi şekilde yetiştirdik. Bundan sonrası ilkokul ve sonraki okullardaki öğretmenlerinin elinde. Bu çocuklar sizlerin göğsünü kabartacak Türkiye Cumhuriyetinin onurlu vatandaşları olacaktır. Hiç şüpheniz olmasın” dedi.

Çetin’in konuşmasının ardından mezun olan çocuklar gösteri yaptı. Büyük bir beğeniyle izlenen gösterilerde minikler tüm hünerlerini sergiledi. Gösterinin ardından mezun olan miniklere mezuniyet belgeleri dağıtıldı.