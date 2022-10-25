Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri, GAÜN Kreş ve Anaokulu altı yaş gruplarını makarna yapımı için uygulama mutfağında ağırladı.

Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri, GAÜN Kreş ve Anaokulu altı yaş gruplarını makarna yapımı için uygulama mutfağında ağırladı.

GAÜN Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Meryem Can koordinatörlüğünde, toprak projesi çerçevesinde Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri ikinci sınıf öğrencileri ile birlikte Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yavuz Saka’nın buğdayın toprakta büyüyüp makarna haline gelene kadar geçirdiği sürecin anlatımıyla başlayan etkinlik çocukların makarna hamuru yoğurmasıyla devam etti. Minik öğrencilerin keyifle yaptığı etkinlikte; yoğurulan hamurlar açıldı, şekil verildi ve pişirilmeye bırakıldı. Makarna servisine kadar geçen süreçte kreş ve anaokulu öğrencileri ile birlikte GAÜN Turizm ve Otelcilik Meslek YüksekokulundaÖğr.Gör. Turgut Oğuz tarafından ritim çalışması etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, kreş ve anaokulu öğrencilerinin kendi yaptıkları makarnayı yemesi ile son buldu.