Bilecik Belediyesi Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisleri’nde eğitim gören çocuklar Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Bilecik Belediyesi Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisleri’nde eğitim gören çocuklar Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan V. Subaşı, kendisinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan çocuklara teşekkür etti, hatıra fotoğrafları çektirdi. Çocuklara hediyeler veren Başkan V. Subaşı, yaptığı açıklamada, “Dünyanın en şirin, en güzel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasını belediyemiz kreşlerinde öğrenim gören miniklerden aldım. Sizlere daha aydınlık ve daha adil bir dünya bırakmak için tüm gücümle çalışacağıma söz veriyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.