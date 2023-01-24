Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard tankları göndermesi durumunda Almanya ile ilişkilerin olumsuz etkileneceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard tankları göndermesi durumunda Almanya ile ilişkilerin olumsuz etkileneceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Leopard tanklarının Ukrayna’ya sevkiyatına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Rusya ile Almanya arasındaki ilişkilerin halihazırda oldukça düşük bir seviyede olduğunu söyleyen Peskov, “Almanya, diğer Avrupa Birliği ülkeleri veya NATO ile somut görüşmeler yapılmıyor” ifadesini kullandı. Peskov, Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard tanklarını göndermesi durumunda Almanya-Rusya ilişkilerinin olumsuz yönde etkileneceğini söyleyerek, böyle bir hareketin iki ülke arasında kalıcı bir iz bırakacağını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün yaptığı açıklamada, Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard tanklarının sevkiyatına yakında onay verebileceğini söylemişti.