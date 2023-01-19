Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Ukrayna taleplerimizi ne kadar erken kabul ederse çatışma o kadar çabuk sona erebilir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Ukrayna taleplerimizi ne kadar erken kabul ederse çatışma o kadar çabuk sona erebilir" dedi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’dan yeni açıklamalar geldi. Peskov, savaşın bitmesinin Ukrayna’nın Rusya’nın taleplerini kabul etmesine bağlı olduğunu ve Rusya’nın hedeflerine ulaşacağını söyleyerek, "Ukrayna, Rusya’nın öyle ya da böyle yerine getirilecek taleplerini karşılamaya hazır olduğunu ne kadar çabuk gösterirse her şey o kadar çabuk sona erer ve Ukrayna halkı, Kiev’deki rejimin başlattığı bu trajediden sonra o kadar çabuk toparlanmaya başlayabilir" ifadelerini kullandı.

Peskov, Batı’nın Ukrayna’ya sağladığı silah sevkiyatına ilişkin Ukrayna’ya Rusya’yı vurabilecek daha fazla silah verilmesi durumunda Ukrayna’da gerilimin daha da artacağı konusunda uyarıda bulundu. Peskov Batı’nın tutumunun tehlikeli olduğunu söyleyerek, "Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatı potansiyel olarak bu son derece tehlikeli. Çatışmayı tamamen yeni bir düzeye taşımak anlamına gelecek ve bu da elbette Avrupa güvenliği açısından iyiye işaret etmeyecektir" dedi.