Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da devam eden askeri operasyonuna dair yaptığı açıklamada, "Rus askerinin Ukrayna’dan yeni yıldan önce çekilmesi söz konusu değil" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da devam eden askeri operasyonuna dair yaptığı açıklamada, "Rus askerinin Ukrayna’dan yeni yıldan önce çekilmesi söz konusu değil" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rus birliklerinin Ukrayna’dan geri çekilmesiyle ilgili barışçıl çağrısını kesin bir dille reddetti. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Peskov, bir gazetecinin yeni yıl öncesinde Rus askerlerinin Ukrayna’dan çekilip çekilmeyeceğine dair sorusuna da, "Bu söz konusu bile olamaz" yanıtını verdi. Ukrayna’da işgal edilen 4 bölgenin referandumlar sonucunda Rusya’ya bağlandığını ve bu durumun da Kiev tarafından kabul edilmesi gereken bölgesel bir gerçek olduğu ifade eden Peskov, "Ukrayna tarafının bunca zaman içinde gelişen gerçekleri dikkate alması gerekiyor. Bu gerçekler, Rusya Federasyonu’na katılım için bu topraklarda yapılan referandum sonucu ortaya çıkan gerçeklerdir. Bu gerçekler dikkate alınmadan bir ilerleme sağlanamaz" açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat’ta Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığının tanındığına dair kararname imzalarken, aynı zamanda Rus ordusuna Ukrayna’da "özel operasyon" emri vermişti. Rus ordusunun aylardır devam eden savaşta kontrolü ele geçirdiği Zaporijya, Herson’un yanı sıra Rusya yanlısı ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk’ta 23-27 Eylül’de referandum yapılmıştı. Sözde seçim komisyonlarına göre bölge sakinlerinin çoğu Rusya’ya katılma yönünde oy kullandı. Bunun üzerine Rusya lideri Putin 30 Eylül’de yaptığı açıklamada, "Kiev yönetimine seslenmek istiyorum. Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk’ta yaşayanlar artık sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır. Kiev’i acilen ateşkese çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi de 4 bölgenin Rusya’ya katılmasına yönelik talebini oybirliği ile kabul etmişti. Putin’in yasayı imzalamasıyla Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin ilhakı onaylanmıştı.