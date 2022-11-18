Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Malezya Havayollarına ait uçağın 2014’te Ukrayna’da düşürülmesine ilişkin Lahey mahkemesinin kararını analiz edeceklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Malezya Havayollarına ait uçağın 2014’te Ukrayna’da düşürülmesine ilişkin Lahey mahkemesinin kararını analiz edeceklerini söyledi.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde düşürülen Malezya Havayolları’na ait MH17 yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili Lahey Mahkemesi’nin verdiği karara Kremlin’den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Lahey mahkemesinin kararını analiz edeceklerini söyleyerek, "Mahkeme kararının yorumlanmasından önce derin bir analiz gereklidir" dedi.

Açıklamalarında gündemin diğer sorularına da yanıt veren Peskov, Kuzey Akım petrol boru hatlarındaki arızaların giderilip giderilmeyeceğine ilişkin, "Verilerin şimdiden sabotaj veya terör saldırısı olasılığını güçlendirmesi Rus tarafının bilgilerini bir kez daha doğruluyor. Önemli olan sabotaj veya saldırıların arkasında kimin olduğunu bulmak. Etkilenen kısımlarla ilgili ortak çalışma yürütülmesi için izne tabi olunduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.