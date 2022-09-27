Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattında basınç düşmesi sabotaj olabilir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattında basınç düşmesi sabotaj olabilir" dedi.

Özbekistan’ın Semerkand kentinde gerçekleşen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ne katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşme gerçekleştirmişti. Erdoğan’ın sürekli olarak Putin ile Zelenskiy’i bir araya getirme ve Rusya - Ukrayna arasında müzakerelerin Türkiye’nin aracılığıyla tekrar başlatılması arzusunu dile getirmesinin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın, Semerkand’taki görüşmesinde bu isteğini Rusya lideri Putin’e ilettiğini hatırlatan Peskov, "Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Rusya’nın müzakere gerçekleştirmeye hala hazır olduğunu söyledi. Fakat durum değiştikçe şartlar da değişiyor. Bunu defalarca söyledik. Bununla beraber temel prensibimiz hala aynı. Özel askeri operasyonun tüm hedeflerine ulaşılması gerekiyor. Müzakere yolundan tamamen ayrılan Ukrayna tarafı oldu. Bu yüzden de özel askeri operasyonumuz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Kuzey Akım-2’de basınç düşmesi sabotaj olabilir"

Kuzey Akım-1 petrol boru hattında yaşanan aksaklıkların ardından Kuzey Akım-2 petrol boru hattında da basınç düşmesi yaşandığı ve bunun sabotaj olduğuna dair duyumlar olduğunu hatırlatan Peskov, "Bunlar çok endişe verici haberler. Gerçekten de boru hattında bir tür tahribat oluşmuş olmasından bahsediyoruz, bunun ne tür bir tahribat olduğu henüz belirsiz. Boru hattının Danimarka’nın ekonomik alanından geçen kısmında basınç ciddi anlamda düşmüş durumda. Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz" dedi.

Peskov’da doktrinleri işaret etti

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev’in Rusya’nın nükleer silah kullanmaya zorlanması durumunda NATO’nun Ukrayna’yı korumak için nükleer silahları kullanma ihtimalinin düşük olduğu yönündeki açıklaması hakkında yorum yapan Peskov, "Aslında doktrinlere atıfta vardı. Nükleer silahların kullanımıyla ilgili doktrinlerimizi hatırlatmak yeterli" şeklinde konuştu.