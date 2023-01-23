Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı devletlerin Almanya’ya, Ukrayna’ya Leopard 2 göndermesi için baskı yaptığını söylerken, "Kiev’e tank tedariki tartışması NATO üyeleri arasındaki gerginliğin artığını gösteriyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı devletlerin Almanya’ya, Ukrayna’ya Leopard 2 göndermesi için baskı yaptığını söylerken, "Kiev’e tank tedariki tartışması NATO üyeleri arasındaki gerginliğin artığını gösteriyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Avrupa ülkelerinin Kiev’e yeni silahlar gönderilmesi için alınan yeni kararlarını eleştirdi. Ukrayna’ya silah gönderen ve ülkedeki silahların teknolojik düzeyinin geliştirilmesine doğrudan veya dolaylı olarak katılan tüm Avrupa ülkelerinin sorumluluk taşıdığını ifade eden Peskov, "Asıl mesele şu ki, tüm bu desteğin bedelini Ukrayna halkı ödemek zorunda kalacak. Şu anda gördüğümüz kadarıyla Varşova ve diğer ülkeler yaptıkları açıklamalarla Almanya’yı uluslararası tecritle tehdit ediyor. Kiev’e tank tedariki tartışması NATO üyeleri arasındaki gerginliğin artığını gösteriyor" dedi.

"Ukrayna ile müzakere koşulları oluşmadı"

Ukrayna ile müzakerelerin devam edip etmeyeceği konusunda müzakereler için gerekli koşulların oluşmadığını ifade eden Peskov, "Şu ana kadar Kiev’den ne resmi ne de gayri resmi açıklamalar duymuyoruz" dedi. ABD’nin, Ukrayna’daki savaşta aktif rol alan Rus paralı asker şirketi Wagner’i uluslararası suç örgütü olarak tanımasına da yanıt veren Peskov, "Uygulamanın ülkemiz ve Wagner için hiçbir önemi olduğunu düşünmüyorum" diyerek bu kararı ciddiye almadıklarını ima etti.

"Putin adaylığına dair açıklama yapmadı"

Rusya’da 2024’te yapılacak olan devlet başkanlığı seçimlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tekrar aday olacağı ve bu yönde çalışmalara başladığına dair yapılan haberleri de değerlendiren Peskov, "Devlet başkanı bu konuda bir açıklama yapmadı. Bir kez daha tekrar ediyorum, başkan rutin çalışmalarına devam ediyor" açıklamasında bulundu.