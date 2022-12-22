Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD yönetiminin Ukrayna’ya yönelik askeri yardımlarını eleştirerek, "ABD, son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile fiilen ve dolaylı olarak savaşmaya devam ediyor" dedi. Peskov, Ukrayna’ya ABD tarafından sağlanacak silahların Rusya için meşru hedef olacağını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD yönetiminin Ukrayna’ya yönelik askeri yardımlarını eleştirerek, "ABD, son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile fiilen ve dolaylı olarak savaşmaya devam ediyor" dedi. Peskov, Ukrayna’ya ABD tarafından sağlanacak silahların Rusya için meşru hedef olacağını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ABD ziyaretini değerlendirdi. ABD’nin Kiev’e verdiği desteği eleştiren Peskov, "ABD, fiilen ve dolaylı olarak son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile savaşmaya devam ediyor" dedi. Zelenskiy’nin ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde barışa yönelik bir ifade duymadıklarını söyleyen Peskov, "Zelenskiy’i Donbass’taki konutlara barbarca saldırılar düzenlememesi konusunda uyaracak tek bir kelime de duyulmadı. Kameralar için değil, samimi olarak yapılacak gerçek barış çağrıları da duyulmadı. Bu üzüntü verici" şeklinde konuştu.

"ABD silahları meşru hedef olur"

ABD yönetiminin Kiev’e 1.85 milyar dolarlık ek askeri yardım paketini onaylamasının yanı sıra Patriot hava savunma sistemlerinin de Kiev’e gönderilmesi kararını eleştiren Peskov, ABD silahlarının kendileri için meşru hedef olduğunu belirtti. ABD’nin Ukrayna’ya sevk edeceği Patriot sistemlerinin Rusya’nın meşru hedefi olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, "Elbette, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı tüm silahlar gibi. Çünkü özel askeri operasyonun hedeflerinden birisi de Ukrayna’nın askersizleştirilmesidir. Bu silah tedarikleri, Rusya’nın özel askeri operasyonlardaki hedeflerine ulaşmasını engelleyemez. Ancak bunlar Ukrayna halkının acılarının daha da uzun sürmesine neden oluyor. ABD ve müttefiklerinin Ukrayna’ya tedarik ettiği silahların yelpazesinin genişletildiğini görüyoruz. Bu, sorunun hızlıca çözülmesine katkı sağlamıyor" ifadelerini kullandı.

"Dağlık Karabağ’daki Rus barış güçleri anlaşmalara uygun olarak hareket ediyor"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Dağlık Karabağ’da faaliyet sürdüren Rus barış gücü birliklerinin yükümlülüklerini yerine getirmediği iddialarına da yanıt veren Peskov, "Rus barış gücü görev yaptıkları bölgede asayiş ve sükuneti sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sadece taraflar arasında imzalanan belgelerin ruhuna ve lafzına uygun bir şekilde hareket ediliyor" dedi. Peskov, konuyu Ermeni tarafıyla istişare etmeye de devam edeceklerini kaydetti.