Konya’da polis ekipleri, internet üzerinden "kredi vereceğiz" diyerek oluşturdukları internet bağlantısı yoluyla vatandaşların banka hesaplarını ele geçirip dolandıran şahısları yakaladı.

Konya’da polis ekipleri, internet üzerinden "kredi vereceğiz" diyerek oluşturdukları internet bağlantısı yoluyla vatandaşların banka hesaplarını ele geçirip dolandıran şahısları yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kredi çekmek isteyip internette araştırma yapan vatandaşları dolandıran şüphelilerin peşine düştü. Kredi verilir diyerek internet bağlantısı oluşturan şüpheliler bağlantıya tıklayan vatandaşların banka bilgilerini ele geçirdi. Ardından vatandaşların hesaplarındaki paralar başka hesaplara aktarıldı. Polis ekipleri “Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarını Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan şüphelilerin yakalanmaları için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden M.T.’nin 12 yıl 2 ay, K.G.’nin 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve O.G.K.’nin de adli para cezasının bulunduğu öğrenildi.