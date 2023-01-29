Bursa’da memur emeklisi Ahmet Berksun, soğuk havaya aldırış etmeden takım elbise giyerek koluna taktığı sepetle tarihi çarşıda simit satıyor.

Bursa’da memur emeklisi Ahmet Berksun, soğuk havaya aldırış etmeden takım elbise giyerek koluna taktığı sepetle tarihi çarşıda simit satıyor.

Bursa’da "Kravatlı Simitçi" olarak tanınan Ahmet Berksun (64), öğrenciyken yaptığı simitçiliği emekli olduktan sonra da yapmaya karar verdi. Memurken giydiği takım elbiseyi simit satarken de üzerinden çıkarmayan Berksun, günde 150 - 200 arası simit sattığını belirtti. Şıklığının yanı sıra renkli kişiliği ile de çarşı esnafının gönlünde taht kuran Berksun, özel müşterilerinden telefonla sipariş de kabul ediyor.

"Kravatlı Simitçi" lakabıyla tanındığını ifade eden Ahmet Berksun, "Çarşıda kendimi tanınan bir iş adamı veya siyasetçi gibi hissediyorum. Halkın güveni, tebessümü beni mutlu ediyor. Bütün simitçiler böyle olsun istiyorum. Memurların yüzde 80’i öğrenciyken simit satmıştır, bende öğrenciyken simit satmıştım. Emekli olduktan sonra simit satayım dedim. Takım elbiseyle fırına gidip simit satacağım dedim, güldüler" şeklinde konuştu.

"Takım elbiseyi taşımak lazım"

Sadece giyim ve şıklığa önem vermenin yeterli olmadığını söyleyen Berksun, "Önceliğim güven, benim için çok önemli. Bunun yanı sıra diksiyon, hal ve hareketler de çok önemli. Takım elbise giymek yetmiyor. Takım elbiseyi taşımak lazım konuşmaların, davranış biçimin çok önemli" dedi.