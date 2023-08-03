Samsun’un İlkadım ilçesinde bir çay ocağı işletmecisi yıllardır kravat takarak çay dağıtıyor.

İlkadım ilçesindeki Bedesten Çarşısı’nda çay ocağı işleten Adem Kahramanoğlu, 20 yıldır kravatsız çay dağıtmıyor. Çay dağıtırken kravatını çıkarmadığını belirten Kahramanoğlu, kravat takmadığı zamanlarda kendisini boş ve kötü hissettiğini söyledi.

“Çocuklarıma vasiyet ettim, tabutuma kravatımı koyacaklar”

Yıllardır sürdürdüğü mesleğinde kravat takarak çay dağıttığının altını çizen Adem Kahramanoğlu, işine ve insanlara saygısı olduğunu vurgulayarak, “Mesleğime garson olarak başladım. Ondan sonra işimi bırakıp kendi çay ocağımı açtım. Müşterilerimi ve hizmet etmeyi seviyorum. Onlar da beni tercih edip geliyorlar. 15 yaşından beri kravat takınıyorum. Kravatı çok seviyorum ve takmadığım zaman kendimi rahatsız hissediyorum. Kravat takmayınca kendimi boş hissediyorum. Bir insanın telefonu olmayınca hissettiği gibi kendimi boş hissediyorum. Müşteriler de beni kravatlı görünce seviyorlar. Çay ocaklarında kravatlı ve giyimine dikkat eden çok çaycı yok. İnsanlar da beni böyle beğendiği için 5 yerine 10 müşteri geliyor. Ölene kadar kravat takacağım. Çocuklarıma da vasiyet ettim. Tabutumun üstüne kravatımı koyacaklar” dedi.

Ayrıca çaycı Kahramanoğlu, babadan gelen bu alışkanlığı devam ettirmek istediğini sözlerine eklerken, müşterileri ise Samsun’da kravatla çay servis eden başka çaycı görmediklerini, Kahramanoğlu’nun giyimine dikkat ettiği kadar müşterilerine de nazik davrandığını söylediler.