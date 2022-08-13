Eskişehirli milli yüzücü ve antrenör Hüseyin Yılmaz, kramp oluşması halinde insanların panik yapmadan sırt üstü kıyıya yüzmesi gerektiğini anlatarak, “Kişide kramp olayları sürekli tekrarlanıyor ise mutlaka doktora gözükmeli” şeklinde konuştu.

Eskişehirli milli yüzücü ve antrenör Hüseyin Yılmaz, kramp oluşması halinde insanların panik yapmadan sırt üstü kıyıya yüzmesi gerektiğini anlatarak, “Kişide kramp olayları sürekli tekrarlanıyor ise mutlaka doktora gözükmeli” şeklinde konuştu.

Hüseyin Yılmaz, yaz sezonundan dolayı Eskişehirlilerin yüzme kurslarına olan talebinin yüksek olduğunu dile getirdi. Eski Galatasaraylı atlet olan Yılmaz, havuzlarda sıklıkla meydana gelen kramp durumunda yapılması gerekenlerden bahsetti. Denize veya havuza girmeden önce diğer spor dallarındaki gibi açma germe hareketleri ile vücudun esnetilmesine dikkat çeken Yılmaz, “Kramp olaylarına sürekli olarak maruz kalan kişi, muhakkak doktora görünmelidir” dedi.

“Genellikle kramp, baldır ve ayak kas gruplarında oluşur”

İnsanlarda bir takım mineral eksikliğinden dolayı çeşitli kas gruplarında kramp oluşabileceğinden söz eden yüzme antrenörü Yılmaz, konu ile alakalı olarak şöyle konuştu:

“Kramp gerçeklemesi halinde, o bölge sertleşir ve kullanılmaz bir hale gelir. Genellikle kramp oluşan bölgeler ise baldır veya ayak kas gruplarıdır. Denizde veya havuzda ise birey her şeyden önce panik yapmamalıdır. Sakin bir şekilde kıyıya ulaşmaya çalışmalıdır. Aksi halde boğulma tehlikesi ile yüz yüze kalabilir. Kıyıya yüzerken artan stres ile beraber krampın etkisi daha fazla hissedilir. Bunun için eğer yapabiliyor ise kişi, sırt üstü yüzmeyi denesin.”

“Kişi öncelikle düz bir zemine uzanmalı”

“Krampın gerçekleştiği noktaya hafif vuruşlar yapılarak veya ovalayarak oluşan sertliği dağıtabilirsiniz” diyen eğitmen Hüseyin Yılmaz; “Kişi, öncelikle düz bir zemine yatmalı. Eğer ayak bölgesinde bir kramp var ise baldır kas gruplarına hafifçe basınç uygulayarak, ayak ileri geri yönde hareket ettirilmelidir. Böylece kramp bir nebze azalacaktır. Diğer bacağınızla da yaylanma hareketi yapılarak vücudunuzu rahatlatabilirsiniz.”