Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Diyarbakır’da inşa edilen Kralkızı-Dicle P-3 Pompaj Sulaması’nda iletim kanalı, pompa istasyonu ve ana kanal yapımı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Diyarbakır’da inşa edilen Kralkızı-Dicle P-3 Pompaj Sulaması’nda iletim kanalı, pompa istasyonu ve ana kanal yapımı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, yaptığı yazılı açıklamada Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde gerçekleştirilen su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını kaydetti. Kralkızı-Dicle P-3 Pompaj Sulaması’nda iletim kanalı, pompa istasyonu ve ana kanal yapımı çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Akca, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sulama suyunun 71 bin 350 metre uzunluğundaki ana kanal vasıtasıyla P3 Pompaj Sulaması’na aktarılacağını ve 239 bin 690 dekar tarım alanının sulanmasının sağlanacağını dile getirdi. Akca, 5 bin 437 metre uzunluğundaki iletim kanalı ve pompa istasyonunda çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla yöre çiftçisine yıllık 1,44 milyar lira gelir artışı sağlanacağını vurguladı.