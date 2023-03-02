Kraliyet Ailesi, Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın İngiltere’deki konutu Frogmore Cottage’ı boşaltmasını talep etti.

Kraliyet Ailesi, Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın İngiltere’deki konutu Frogmore Cottage’ı boşaltmasını talep etti.

Kraliyet ailesinden 2020 yılında ayrılarak ABD’ye taşınan Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın İngiltere’deki tek konutu olan Frogmore Cottage’ı boşaltması talep edildi. Harry ve Meghan’ın sözcüsü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sussex Dükü ve Düşesi’nden Frogmore Cottage’daki evlerini boşaltmalarını istendiğini doğrulayabiliriz" ifadeleri kullanıldı. Tahliye kararının, İngiltere Kralı III. Charles tarafından onaylandığı öğrenildi. Prens Harry ve eşi Meghan’a geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth tarafından düğün hediyesi olarak verilen konutta 10 yatak odası bulunuyor.