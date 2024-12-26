Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce arıcılara yüzde 50 hibeli ana arı üretim kovanı dağıtımı yapıldı.

Kentte ana arı temininde yaşanan sıkıntı üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yüzde 50 hibeli ana arı üretim kovanı projesi başlattı. Proje ile yüzde 50’si hibe yüzde 50’si de üretici desteği ile arı üretim kovanı dağıtımı yapıldı. Müdürlük binası önünde düzenlenen törenle çiftçiler ürünlerini teslim aldı. Burada konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, ana arı temininde çevre illere bağlı kalmayacaklarını belirterek, “İlimizde ana arı temininde sıkıntılar yaşanmaktadır. Bundan dolayı çevre illere bağımlı kalınmaktadır. Bu kapsamda arıcılarımızın ihtiyaç duydukları ana kraliçe arıların kendi işletmelerinde üretebilmeleri, arıcılığımızı ve arı kovan sayımı artırabilmek için bu kapsamda bize müracaat eden 52 üreticimize toplamda bin 80 tane kraliçe ana arı kovanı dağıtmış bulunacağız. Üreticilerimizin bal miktarını yüzde 20 oranında artırmayı hedefliyoruz. Üreticilerimize yönelik yapılan bu projede 2024 içerisinde AKS sistemine kayıtlı üreticilerimize yüzde 50’si Tarım ve Orman Bakanlığımızın yüzde 50’si ise üreticilerin desteği ile bu projeyi sağlamış bulunmaktayız” dedi.

Iğdır Valisi Ercan Turan, Ağrı Dağı’nın yüzde 65’inin kent sınırlarında olduğu halde bal üretimin az olduğunu söyleyerek, “Kraliçe ana arı üretimi ve çoğaltılması işi bilimsel esaslara dayalı olarak ilimizde yapılacaktır. Burada 52 üreticimize bu bin 80 tane kraliçe arı üretim kovanı yüzde 50 hibe ile vereceğiz. Bununla ilgili talep olursa aynı şekilde biz destek vermeye devam edeceğiz. Iğdır’ın müthiş bir potansiyeli var. Ağrı Dağı’nın yüzde 65’i bizde ama kovan sayımız geçmiş yıllara göre bundan 40 ve 50 yıl öncesine göre çok az. Bu kovan varlığını kısa sürede artırmalıyız” ifadelerini kullandı.