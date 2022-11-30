İngiltere’nin eski Kraliçesi 2. Elizabeth’in nedimesi ve Prens William’ın vaftiz annesi olan Leydi Susan Hussey, siyahi Ngozi Fulani’ye yönelik ırkçı sorularının ardından Buckingham Sarayı’ndaki görevinden özür dileyerek istifa etti.

İngiltere’nin eski Kraliçesi 2. Elizabeth’in nedimesi ve Prens William’ın vaftiz annesi olan Leydi Susan Hussey, siyahi Ngozi Fulani’ye yönelik ırkçı sorularının ardından Buckingham Sarayı’ndaki görevinden özür dileyerek istifa etti.

İngiltere’nin eski Kraliçesi 2. Elizabeth’in nedimesi ve Prens William’ın vaftiz annesi olan 83 yaşındaki Leydi Susan Hussey, İngiltere vatandaşı olan siyahi Ngozi Fulani’ye dün İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilia’nın Buckingham Sarayı’nda verdiği bir resepsiyonda, ırkçı sorular sordu. Hussey, resepsiyon sırasında Fulani’ye İngiltere vatandaşı olduğunu belirtmesine rağmen ten rengi nedeniyle defalarca “gerçekten” nereli olduğunu sormasının ardından Buckingham Sarayı’ndaki görevinden özür dileyerek istifa etti.

"Bu olayı son derece ciddiye alıyoruz”

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Bu olayı son derece ciddiye alıyoruz ve tüm detayları belirlemek için hemen soruşturma başlattık. Bu olayda kabul edilemez ve son derece üzücü yorumlar yapıldı. Bu konuda Ngozi Fulani’ye ulaştık ve eğer isterse deneyimlerinin tüm unsurlarını bizzat tartışmaya davet ediyoruz. Bu arada, ilgili kişi, neden olduğu incinme için derin özürlerini ifade etmek istiyor ve derhal geçerli olmak üzere onursal görevinden çekildi. Hane halkının tüm üyelerine her zaman uymaları gereken çeşitlilik ve kapsayıcılık politikaları hatırlatılıyor" denildi.

Prens William’ın sözcüsü ise, "toplumumuzda ırkçılığa yer yok" ifadelerini kullandı.

“Kurumsal ırkçılık”

Fulani İngiliz basınına yaptığı açıklamada, söz konusu sorunun bir kişiden daha büyük olduğunu belirterek, “bunun kurumsal ırkçılık" olduğunu ifade etti. Fulani, "Olaydan sonra şoktaydım ve beni tanıyan herkes bu tür saçmalıkları kabul etmediğimi bilir. Ama pek çok şeyi düşünmem gerekiyordu. Bir siyahi olarak kendimi bir şeyler söylemek istediğim bir yerde buldum ama olanlar otomatik olarak benim hatam olarak görülecekti” dedi.

Görüşmenin bir görgü tanığı olan Mandu Reid, Hussey’in Fulani’ye yönelik sorularının "saldırgan ve ırkçı” olduğunu belirtti.

Buckingham Sarayı’ndaki "Kadına Yönelik Küresel Şiddet Salgını" konulu resepsiyona 300 konuk davet edilmiş ve Fulani, aile içi ve cinsel tacize maruz kalan Afrika ve Karayip kökenli kadınları destekleyen Londra merkezli Sistah Space adlı yardım kuruluşunu temsil ediyordu.

“Hayır, Afrika’nın neresindensin?”

Fulani, sosyal medya hesabı üzerinden Hussey’i "Leydi SH" olarak adlandırarak, aralarında geçen konuşmayı yayınladı. Hussey’in yaka kartını görmek için saçlarını kenara çektiğini ve ardından nereli olduğunu sorduğunu ifade eden Fulani, Husseuy’in kendisine “Nerelisin?” sorusunu sorduğunu ve “Sistah Space” cevabını verdiğini ifade etti.

Ardından Hussey’in kendisine “Hayır, nerelisin?” sorusu sorduğunu ve “Hackneyden” cevabı verdiğini Hussey’in ise yeniden “Hayır, Afrika’nın neresindensin?” sorusunu kendisine yönelttiğini belirtti. Hussey’in “Nereli olduğunu biliyor olmalısın, Fransa’da zaman geçirdim. Nerelisin?” sorusunu yeniden kendine yönelttiğini aktaran Fulani, “İngiltere vatandaşıyım” cevabını verdiğini açıkladı.

Hussey’in “Hayır, ama hangi millettensin?” sorusunu yinelemesi üzerine “İngilizim” cevabına veren Fulani, Hussey’in “Hayır, ama gerçekten nereden geliyorsun, halkın nereden geliyor?” sorusu ile devam ettiğini ve ardından “Ah, görüyorum ki sana nereli olduğunu söyletmekte zorlanacağım. Buraya ilk ne zaman geldin?” ifadelerini kullandığını aktardı.

Fulani, Hussey’in ısrarı karşısında “Hanımefendi! Ben bir İngiliz vatandaşıyım, ailem buraya 1950’lerde geldi” dediğini ve Hussey’in kendisine “Ah, sonunda oraya varacağımızı biliyordum, sen Karayiplisin!” dediğini belirtti. Fulani, Hussey’in bu söylemi sonrası “Hayır hanımefendi, ben Afrika kökenli, Karayip kökenli ve İngiliz uyrukluyum” dediğini aktardı.

Hussey, 8 Eylül’de hayatını kaybeden Kraliçe’nin yakın bir sırdaşıydı ve geçen yıl hayatını kaybeden Edinburgh Dükü Prens Philip’in cenazesinde Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle Kraliçe’ye eşlik eden tek kişi olmuştu.