Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en büyük karma AVM’si olan KUMSmall AVM’de sevilen çizgi film kahramanı Kral Şakir, eğlenceli gösterisiyle 5-6 Ağustos tarihlerinde çocuklar ile buluşacak.

Yaz tatilini sürdüren çocuklar, sevilen çizgi film kahramanı Kral Şakir ile KUMSmall AVM’de buluşacak. Kral Şakir ve arkadaşları 5-6 Ağustos tarihlerinde KUMSmall AVM’de gösteri yapacak. Her iki günde de üç seans halinde gerçekleştirilecek olan gösteriler, saat 14.00, 16.00 ve 18.00’de başlayacak.

Kral Şakir’in eğlenceli gösterileri vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek.