İngiltere Kralı III. Charles’ın silüetinin bulunduğu ilk pullar üretildi.

Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından tahta çıkan III. Charles’in silüeti, ilk kez bahçe çiçeklerinden oluşan özel bir pul serisinde yer alacak. Birleşik Krallık Posta Teşkilatı (Royal Mail) Dış İlişkiler ve Politika Direktörü David Gold, bahçe çiçeklerinden oluşan pul serisinin, Kral Charles’ın bahçıvanlığa ve çiçeklere olan ilgisini yansıttığını söyledi.

Ayçiçeği, yıldız çiçeği ve gül gibi çiçek resimlerinin yer aldığı yeni pul baskıları 14 Mart Salı günü görücüye çıkacak.

10 puldan oluşan bir setin fiyatı 9,50 sterlin.