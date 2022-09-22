İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan 450 öğrenciye çalışmaları için salon imkanı sağladı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan 450 öğrenciye çalışmaları için salon imkanı sağladı.

Gençlerin hedeflerine ulaşması için birçok önemli çalışmaya imza atan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, eğitime olan desteğini sürdürüyor. Başkan Demirtaş 31 Temmuz’da yapılan KPSS’nin iptal edilmesinin ardından yeni lise ve ön lisans KPSS için 450 kişiye salon imkanı sağladı. Sınav maratonu öncesi kendilerini deneme imkânı bulan öğrenciler bu imkânı sunan Başkan Necattin Demirtaş’a teşekkür ettiler. 4 hafta süren tekrar kampında coğrafya, Türkçe, matematik ve vatandaşlık konuları anlatılarak, soru çözümleri yapıldı. Adayların KPSS öncesi durumlarını görebilmeleri için de bir deneme sınavı gerçekleştirildi.

Kampın son gününde salona gençlerin alkışları arasında giren Başkan Demirtaş, “4 haftadır burada dersler dinliyorsunuz. Bu çalışmalar sizlerin çok daha iyi sonuçlar alabilmeniz istediğiniz yerlere girebilmeniz ve daha güzel puanlarla daha güzel yerlere gidebilmeniz içindir. Bu yaptığımız çalışma sayesinde 1 puan bile fazla almanız büyük bir kazançtır” dedi.

Başkan tecrübelerini paylaştı

Gençlerle tecrübelerini paylaşan Başkan Demirtaş, “Eğitim bizim için çok önemlidir. Daha iyi hizmetler verebilmemiz ve ülkemizi daha ileriye götürebilmek için eğitimin en önemli etken olduğunun bilincindeyiz. Belediyenin rutin hizmetlerinin yanı sıra eğitimi destekleyici çalışmalar yapıyoruz. Belediyemizde alt ve üst salonları ile kütüphanesiyle her türlü hizmeti ilçe halkına ve sizlere sunuyoruz. Sizler bu alanlardan istifade ettikçe biz de yaptığımız işin güzelliğini görüyoruz" diye konuştu.

Kapanış kampı programında Öğretmen &Yazar Bayram Meral’in elinde teşekkür çiçeğini alan Başkan Demirtaş, öğle arasında kampa katılanlara yemek ikramında bulundu. KPSS Son Tekrar Kamplarına katılan gençler, desteklerinden dolayı Başkan Demirtaş teşekkür ettiler.