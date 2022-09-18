Edinilen bilgiye göre, 2022-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek oturumu yapıldı. Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, geçtiğimiz günlerde sınava girecek adaylara uyarılarda bulunmuştu. Polis ekipleri, uyarılara rağmen şehir dışından gelen ve araçları arıza yapan 4 adayı sınava girecekleri okula zamanında yetiştirdi.

Konya’da Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) geç kalan 4 aday, polis ekipleri tarafından sınava gireceği okula götürüldü.

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