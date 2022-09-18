Zonguldak’ta Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) geç kalan adayların imdadına polis ekipleri yetişti.

Zonguldak’ta Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) geç kalan adayların imdadına polis ekipleri yetişti.

ÖSYM tarafından sabah ve öğlen oturumu olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilen KPSS’ye bazı adaylar geç kaldı. Polisten yardım isteyen adaylar, ekip otosuyla sınava girecekleri okulun yolunu tuttu. Trafik ekiplerince üç aday sınava girecekleri okullara yetiştirildi. O anlar ise polis kamerasına yansıdı.