Giresun’da soruların sızdırıldığı gerekçesiyle iptal edilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başladı. KPSS’ye geç kalan ve kimliğini unutan adayların ise imdadına Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Giresun’da soruların sızdırıldığı gerekçesiyle iptal edilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başladı. KPSS’ye geç kalan ve kimliğini unutan adayların ise imdadına Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022’de düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumları, soruların bir yayınevinin yaptığı deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları üzerine iptal edilmişti. Bunun üzerine Giresun’da da tekrarlanan KPSS heyecanı yaşandı.

Giresun’da belirlenen okullarda sınava giren adaylar için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tüm yurtta olduğu gibi Giresun’da da gerçekleştirilen KPSS için tedbirler aldı.

Tedbirler kapsamında da öğrencilerin yardımına koşan polis, sınava geç kalan ve kimliğini unutanlar için seferber oldu. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bazı adayları motorize ekiplerle sınava yetiştirdi. Vatandaşlar ise o anlarda polis ekiplerine teşekkür ederek alkışlarla karşıladılar.