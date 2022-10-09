Zonguldak’ta KPSS Önlisans sınavına geç kalan ve kimliğini unutan 8 adayın imdadına ekipler yetişti.

Zonguldak’ta KPSS Önlisans sınavına geç kalan ve kimliğini unutan 8 adayın imdadına ekipler yetişti.

Zonguldak’ta il merkezinde ve Kozlu ilçesinde 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı Önlisans sınavı düzenlendi. İl merkezinde 18 okulda 7 bin 652 aday sınava katıldı. Kozlu ilçesinde ise 3 okulda bin adayın katılımıyla sınav gerçekleştirildi. Sınav boyunca 16 trafik ekibi, 21 asayiş ekibi 162 personel emniyet tedbirlerinde görevlendirildi. Sınav saat 10.15 normal olarak başladı. Sınava geç kalan ve kimliğini unutan toplam 8 aday sınavların ekiplerce yetiştirildi.