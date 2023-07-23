Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavı ilk oturumu yapıldı.

2023 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Muş’ta da yapıldı. KPSS lisans sınavlarına girecek olan binlerce memur adayı, sınav merkezlerine gelerek sınava girdi.

Adaylardan Furkan Balkaya, bir yıl boyunca çok çalıştığını ifade ederek, “Bir yıl boyunca çok çalıştım, bugün ilk sınavıma giriyorum. Oldukça heyecanlıyım. Emeklerimin karşılığını alacağımı düşünüyorum. Tüm adaylara başarılar dilerim. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun” dedi.