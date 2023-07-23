Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı sona erdi. İkinci oturum olan Eğitim Bilimleri sınavı ise 14.45’te başlayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ve saat 10.15’te başlayan KPSS’nin ilk oturumu sona erdi. 81 il ve Lefkoşa’da 105 sınav merkezinde yapılan KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168 aday başvururken, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 572 bin 20 aday başvurdu. Adaylara Genel Yetenek-Genel Kültür testinde çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi. Öğleden sonra saat 14.45’de gerçekleştirilecek olan Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika yanıtlama süresi verilecek.

“Umarım güzel şeyler gelir, öyle düşünüyorum”

Soruları zor bulduğunu belirten Semih Eler, “Bu kadar beklemiyordum. Çok da fazla çalışamadım, hazırlanamadım. Son sınıfta derslerimi vermekle uğraşıyordum. Umarım güzel şeyler gelir, öyle düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Genel Kültür kolaydı, Genel Yetenek biraz zordu”

Sınavda çıkan soruları deneyimlemek için girdiğini ifade eden Afra İsakoğlu, “Öylesine girdim ben, öğrenciyim henüz. Genel Kültür kolaydı, Genel Yetenek biraz zordu. Matematiğe bakmadım. Erken çıktım zaten” diye konuştu.

“Çok zorlanmadım, rahat yaptım”

Sınavın genel olarak iyi geçtiğini söyleyen Enes Can Değirmenci, “Genel olarak hallettim. Bakalım, hayırlısı olsun. Sınava ilk defa girdim. Çok zorlanmadım, rahat yaptım. Arkadaşlara başarılar dilerim, herkesin hakkında hayırlısı olsun” dedi.