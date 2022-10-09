Bahçelievler Belediyesi motorize zabıta ekipleri, ilçede KPSS Ön Lisans Oturumu’nun yapıldığı 7 okulda kimlik kartını unutan ve yanlış okula gelen 11 adayı sınava yetiştirdi.

Bahçelievler Belediyesi motorize zabıta ekipleri, ilçede KPSS Ön Lisans Oturumu’nun yapıldığı 7 okulda kimlik kartını unutan ve yanlış okula gelen 11 adayı sınava yetiştirdi.

Bahçelievler Belediyesi, bugün düzenlenen 2022-KPSS Ön Lisans Oturumu’na girecek adaylar için tedbirlerini sınav öncesinde aldı. 7 okulda motorize zabıta ekipleri herhangi bir aksaklık durumunda adaylara destek olmak için hazır bulundu. Sınava dakikalar kala kimlik kartını, sınav giriş belgesini evde unutan ve Nüfus Müdürlüğü’ne gitmesi gereken 11 aday, motorize zabıta ekipleri tarafından sınava sorunsuz bir şekilde yetiştirildi. Öğrenci yakınları okullarda gerekli önlemleri alan zabıta ekiplerini sevinçle karşıladı.