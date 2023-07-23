KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu bugün saat 10.15’te başlarken, adaylar salonlara girişte görevliler tarafından didik didik arandı.

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu bugün saat 10.15’te başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Adana’da da adaylar sınava girmek için erken saatlerde okul önlerine geldi. Görevliler, adayları saat 09.00’dan itibaren içeri almaya başladı. Polis kontrolünden geçen adaylar didik didik arandı. Bazı adayların yanında getirdiği eşyalar alınmadı. 10.15’te başlayan Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika süre verilecek. Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45’te yapılacak. Eğitim Bilimleri oturumunda ise adaylar 80 soruyu 100 dakikada cevaplayacak. Sınav sonuçlarının ise 25 Ağustos’ta açıklanacağı öğrenildi.