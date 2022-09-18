Antalya’da KPSS’de alışılmış manzaralar yaşanmaya devam etti. Bazı adaylar sınava son dakikalarda yetişirken, bazı adaylar da sınav yerini karıştırarak yanlış salona geldi. Küpesini çıkarmayı unutan adaylar ise kapı önlerinde bekleyen yakınlarına koştu.

Antalya’da KPSS’de alışılmış manzaralar yaşanmaya devam etti. Bazı adaylar sınava son dakikalarda yetişirken, bazı adaylar da sınav yerini karıştırarak yanlış salona geldi. Küpesini çıkarmayı unutan adaylar ise kapı önlerinde bekleyen yakınlarına koştu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu başladı. Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’ndeki fakültelerde sınava girecek olan adaylar yoğunluk oluşturdu. Üniversite içerisinde görev alan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yoğunluk yaşanmaması için çaba gösterdi. Kavşaklarda görev alan trafik polisleri tek tek sürücüleri yönlendirerek, geç kalmaların önüne geçti. Sürücüler ise kendilerine yardımcı olan polislere teşekkür etti. Sınav öncesinde son provalarını yapan adaylar, saat 10.15’te başlayacak sınav için kuyruğa girmeye başladı. Saatler 10.00’a yaklaştığında ise sınav binaları önünde adeta koşu yarışlarına benzer görüntüler yaşandı. Bazı adaylar geç kalmamak için koşarak soluk soluğa sınav giriş kapılarına geldi. Sınav yerine yanlış gelen bazı adaylar, yetkililerin uyarısıyla giriş yerlerine yönlendirildi. Küpesini çıkarmayı unutan adaylar ise kapı önlerinde bekleyen yakınlarına koştu.

Adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45’te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

Eşini sınava getiren Fatih Ak, “Eşim ikinci kez giriyor. Herkese başarılar diliyorum, hayırlısı neyse o olsun. İlk sınav duyduğum kadarı ile biraz zordu. Daha iyi hazırlandılar. Herkes için fırsat olmuştur diye düşünüyorum. Biraz bu sınav daha sakin rahat gibi geldi” dedi.