Sınava Şehitkamil Belediyesine bağlı gençlik kütüphanelerinde hazırlanarak KPSS’de Türkiye 1.’si Ozan Bayraz ile KPSS’de Türkiye 23.’sü Osman Yıldırım, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret etti. Öğrencileri tebrik eden ve ödüllendiren Başkan Fadıloğlu, elde edilen başarıdan büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Sınava Şehitkamil Belediyesine bağlı gençlik kütüphanelerinde hazırlanarak KPSS’de Türkiye 1.’si Ozan Bayraz ile KPSS’de Türkiye 23.’sü Osman Yıldırım, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret etti. Öğrencileri tebrik eden ve ödüllendiren Başkan Fadıloğlu, elde edilen başarıdan büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet sunan gençlik kütüphanelerinde başarı hikayelerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Şehitkamil genelinde bulunan yaklaşık 30 kütüphaneden her yıl yaklaşık 40 bin öğrenci, akademik başarılarını arttırmak için çalışıyor.

Geçtiğimiz aylarda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı. Sınava, Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesi’nde hazırlanan ve KPSS Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde Türkiye 1.’si olan Ozan Bayraz ile sınava Merveşehir Gençlik Kütüphanesi’nde hazırlanan ve KPSS Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nde Türkiye 23.’sü olan Osman Yıldırım, başarılarını ve mutluluklarını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştılar.

Başkan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret eden Ozan Bayraz ile Osman Yıldırım, sağlanan imkanlar dolayısıyla Fadıloğlu’na teşekkür ettiler. Eğitim alanına yapılan yatırımlara yenilerini eklemek adına yoğun bir mesai ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Rıdvan Fadıloğlu, eğitimin her dalına ve her yaş gurubuna yönelik sağlanan olanakları arttırarak devam ettireceklerini söyledi. Gaziantep’te, kütüphane konusunda bir ilke imza atmaya hazırlandıklarını dile getiren Fadıloğlu, öğrencilerin, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet alabilecekleri bir kütüphaneyi önümüzdeki aylarda hizmete açacaklarını söyledi.

Öğrencileri, başarılarından ötürü kutlayan Başkan Fadıloğlu, öğrencilere dizüstü bilgisayar ve tablet armağan etti. Çalışma hayatındaki deneyimlerinden örneklemeler yapan Fadıloğlu, öğrencilere meslek hayatlarıyla ilgili çeşitli tavsiyelerde bulundu. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Bu, gerçekten muazzam olacak

Ziyaret sonunda açıklamada bulunan Ozan Bayraz, “Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden 2022 yılında mezun oldum. Mezun olduğum sene çalışmalarımı yürüttüğüm Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesinde sınava hazırlandım. KPSS Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde Türkiye 1.’si oldum. Çok mutluyum, gururluyum. Bu başarımın arkasında emeği olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na kütüphaneleri bizim hizmetimize sunduğu için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Kütüphanelerimizde istediğimiz kadar çalışabiliyorduk. Sabahın erken saatlerinde çay ve çorba servisi ile başlayan günün geç saatlerine kadar ders çalışabiliyorduk. Kütüphane görevlileri, bize her konuda yardımcı oldular. Bu hizmetlerden çok memnunum. Umarım arkası gelmeye devam eder. Çok güzel hizmetler var. Başkanımız, 24 saat açık olacak bir kütüphane yaptıklarından bahsetti. Bu, gerçekten muazzam olacak. Evde ders çalışma imkanım vardı. Ancak kütüphanede; çalışma azmi, kurulan dostluklar, çalışma ortamı konularında daha güzel bir ilerleme sağlanıyor. Ankara’da, 24 saat açık olan bir kütüphane var. Ankara’da, Millet Kütüphanemize de gidiyordum. Orada da çok mutluydum. 24 saat hizmet, ayrı bir güzellik. Ders çalışmak isteyen kişilere bu hizmetlerin verilmesi gerçekten beni çok mutlu ediyor. Çok sevindirici bir haber. Umarım arkadaşlarımız bu imkanı güzel bir şekilde değerlendirip, Gaziantep’imizden daha farklı derecelerin çıkmasını sağlayabilirler” ifadelerini kullandı.

Ders çalışmak isteyenler için bulunmaz bir nimet

Ziyaret sonunda konuşan Osman yıldırım, “Gaziantep Üniversitesi Beden Öğretmenliği Bölümü mezunuyum. KPSS 2022 Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nde Türkiye 23.’sü olarak derece yaptım. Merveşehir Gençlik Kütüphanesinde çalışmalarımı yürüttüm. Çok verimli bir süreç geçti. Ve sonunda tatmin edici bir sonuç aldım. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kütüphanemiz, ders çalışmak isteyenler için bulunmaz bir nimet. Amacı ders çalışmak olan kişilere her türlü imkan sağlanıyor” diye konuştu.