ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim Sınavı saat 10.15’de başladı. Lise mezunu adayların kamu personeli olma hayaliyle girdikleri sınav öncesi kimliklerini unutanlar telaş yaşadı. Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sınavların yapılacağı güzergahlar üzerinde adayların yardım talebi ihtimaline karşı hazır bekledi. Kimliğini unutan bazı adaylar polis ekiplerinden yardım isteyince adeta zamanla yarış başladı. Polis ekipleri eşliğinde valilik binasına gelen adaylar, Nüfus Müdürlüğü’nden çıkarttıkları geçici kimlikle yeniden sınava girecekleri salonlara koştu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.