Kırıkkale Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022’de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı. Adaylar, polis kontrollerin ardından sınav merkezlerine alındı. Adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45’te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

Kırıkkale’de, ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı. Adaylar, kontrollerin ardından sınav merkezlerine alındı.

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