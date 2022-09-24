ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu saat 10.15’te başladı. 2. oturumu ise saat 14.30’da başlayacak.

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu saat 10.15’te başladı. 2. oturumu ise saat 14.30’da başlayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı’nın Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu için adaylar, sabah saatlerinden itibaren okul önlerine geldi. Sınava girmeden önce notlarını gözden geçiren adaylar, aileleriyle vedalaşarak okullara girdi. 10.15’te başlayan sınav için saat 10.00’dan itibaren okulların kapısı kapandı. Adayların heyecanlarına ortak olan aileleri, dua ederek okul kapısında bekledi. 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu ise saat 14.30’da başlayacak.

“Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmak istiyorum”

Sınava giren adaylardan Cüneyt Yavaş, “Yeni mezun oldum ben. İlk defa gireceğim ben fazla hazırlanamadım. Hedefim kamu, kurum ve kuruluşlarına girmek. Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmak istiyorum. İlk sınav güzel geçmişti. Bundan da umudumuz var” dedi.

“Alan sınavına var gireceğiz”

Sınava güzel hazırlandığını söyleyen Muhammed İkil, “Geçen hafta lisans sınavına girmiştim. Şimdi alan sınavı var göreceğiz. Ben uluslararası ilişkiler kamu yönetimi çalışma ekonomisinde sınava gireceğim. Herhangi bir memuriyet olur mu, bakıp göreceğiz” şeklinde konuştu.

“Sabahlara kadar çalıştı”

Sınava giren çocuğunu kapıda bekleyen anne Ayhan Ceritli, “Sabahlara kadar çalıştı. İki saatlik uykuyla geldik. Çok heyecanlı stresliydi. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerden mezun oldu. Avrupa Birliği uzmanlığı istiyor. Şu an heyecanlıyım, kalbim küt küt atıyor. Onca emek inşallah boşa gitmez. Tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.