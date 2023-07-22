Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ÖSYM Görevlisi Serkan Işıkgör; bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlu yardımcıları ve bina cihaz görevlilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı. 15 Temmuz Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda sınav ile ilgili bilgi veren ÖSYM Görevlisi Serkan Işıkgör, sınava ilişkin herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için bütün hazırlıkların yapıldığını söyledi.