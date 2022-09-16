Bursa Valiliği, Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek adaylarının kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüklerini duyurdu.

Bursa Valiliği, Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek adaylarının kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüklerini duyurdu.

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada "2022 Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-KPSS) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 18 Eylül 2022 Pazar günü 07:00-14:30 saatleri arasında ilimiz Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri, 24 Eylül 2022 Cumartesi günü 07:00-14:30 saatleri ve 25 Eylül 2022 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında da ilimiz Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.