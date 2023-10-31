KPMG Türkiye, ülkemizin en önemli ekonomik merkezlerinden biri olan İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’ndeki şirketlerin büyümelerini hızlandırmak için İzmir ofisindeki hizmetlerine strateji ve kurumsal finansman ile danışmanlık hizmetlerini de dahil etti. Bu yatırım ile KPMG Türkiye artık bölgeye danışmanlık hizmetlerini doğrudan bu ofis üzerinden verecek.

Büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak bölgesel büyümeye odaklanan KPMG Türkiye, İzmir ve çevre illerdeki varlığını daha da güçlendirmek ve böylelikle bölgedeki şirketlerin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak amacıyla İstanbul dışında İzmir ofisinde verdiği hizmetlerin kapsamını daha da genişletti. KPMG yeni yatırımı ile daha önce İstanbul ofisi üzerinden sunduğu strateji ve kurumsal finansman ile danışmanlık hizmetlerini de artık İzmir ofisi üzerinden doğrudan bölgedeki şirketlere sunacak.

KPMG, İzmir ofisinde 150 kişiden oluşan donanımlı uzman kadrosu ile denetim ve vergi hizmetlerini bölgedeki müşterilerine sunmaktaydı. Yapılan yeni yatırım ile KPMG, strateji ve kurumsal finansman ve danışmanlık birimleri üzerinden de bölgedeki şirketlere yerinde hizmet verecek. KPMG’nin İzmir ofisinden sunacağı yeni hizmetler içerisinde; strateji ve kurumsal finansman alanında, birleşme ve satın alma, şirket evlilikleri, şirket değerlemeleri ve finansal modelleme, finansal durum tespit ve analiz, strateji ve operasyonlar, sermaye ve borç danışmanlığı, sürdürebilirlik, aile şirketleri danışmanlığı; danışmanlık alanında ise finansal hizmetler danışmanlığı, fintech ve dijital finans, yönetişim & risk ve güvence danışmanlığı, süreç danışmanlığı ve kurumsallaşma, insan ve değişim yönetimi, ortak hizmet merkezi danışmanlığı, CFO danışmanlığı, inovasyon ve teknoloji danışmanlığı altında siber güvenlik, veri & analitik ve dijital, CIO danışmanlığı ve teknoloji etkinleştirme yer alıyor.

KPMG Türkiye’nin İzmir’e yaptığı bu yatırımın ve şirketlere sunulacak yeni strateji ve kurumsal finansman ile danışmanlık hizmetinin detayları da KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan, Strateji ve Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Hande Şenova, Danışmanlık Bölüm Başkanı Emin Alper Karaçar, Strateji ve Operasyonlar Şirket Ortağı Bükre Bektaş ve İzmir ofisi şirket ortaklarının katılımı ile Swissotel Büyük Efes’te düzenlenen bir basın toplantısında gazeteciler ile paylaşıldı.

"Deneyimli uzmanlarımız İzmir’de yerleşik bir şekilde görev yapacak"

Toplantıda konuşan KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan, "KPMG Türkiye olarak hizmetlerimizi tüm Türkiye’ye yaymak için bölgesel olarak ekiplerimizi genişletmek büyüme stratejimizin temellerinden birisi. Bu çerçevede strateji ve kurumsal finansman ve danışmanlık birimlerimizin hizmetlerini Ege Bölgesi’nde yerinde sunmak için de çalışmalarımızı hızlandırdık. Güçlü sanayisi, nitelikli iş gücü, kültürel zenginliği ve geniş ulaşım imkanlarıyla ülkemizin en önemli ekonomik merkezlerinden biri olan İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’ndeki şirketlerin daha da güçlenmelerine destek olmak adına İzmir ofisimiz ve deneyimli kadromuzla bölgede sunduğumuz hizmetlerin kapsamını strateji ve kurumsal finansmanın yanı sıra danışmanlık hizmetleri ile genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Alanında çok deneyimli uzmanlarımız İzmir’de yerleşik bir şekilde görev yapacak, bilgi birikimleri ve tecrübeleri ışığında KPMG Türkiye’yi ve bölgedeki şirketleri hedeflerine daha çabuk ulaştıracak. Bu yatırımımızın ülkemize ve bölge ekonomisine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

"Çok önemli katkılar yapacak"

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan, İzmir’deki yatırımın bölgede bulunan müşterilerine önemli katkılar sağlayacağına vurgu yaptı. Alsan, "İzmir’de yaklaşık 150 kişilik bir ekibimiz var. Bunlar bağımsız denetim ve vergi hizmetlerimizi veriyorlardı. Bugün 20 kişilik bir danışmanlık ekibini de İzmir’e yerleştiriyoruz ve artık danışmanlık hizmetlerini İzmir’den vermeye başlıyoruz. Bu hizmetler tabi müşterilerimizin hem büyüme, hem de hizmetlerini geliştirme, çalışmalarını, ürünlerini geliştirme alanında çok önemli katkılar yapacak. Kurumsal finansman hizmetleri; ki bunun içinde şirket evlilikleri, birleşme, şirket birleşme ve bölünmeleri dediğimiz hizmetlerimiz yer alıyor. Bunun dışında yine şirketlere finansman bulmak, kredi bulmak ya da ortak bulmak konusundaki çalışmaları yapan kredi ve sermaye danışmanlığı hizmetleri yer alıyor. Yine strateji ve operasyonal hizmetlerin üretimlerini nasıl geliştirebilirler, nasıl zenginleştirebilirler? Bununla ilgili hizmetlerimiz yer alıyor. Diğer tarafta ise danışmanlık hizmetlerimiz var. Orada teknoloji danışmanlığı var. Datanın, verinin ve teknolojinin müşterilerimizin iş süreçlerine daha derin bir şekilde nasıl entegre olabileceğini müşterilerimizle tartışıyoruz ve geliştiriyoruz. Yine fintech ve dijital finans konularında da çalışmalarımız mevcut. BDDK’nın da yaptığı düzenlemelerden sonra artık finans dışındaki, bankacılık dışındaki sektörlerde de müşteriler bu fintech ve dijital finans uygulamalarını kullanıyorlar. KPMG de bu alandaki en önemli danışmanlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu hizmeti İzmir’e getiriyoruz. Yine turkuality hizmetini de az önce basın toplantısı sırasında tartıştık. Müşterilerimizin büyümesi için ve devletimizin bu alanda, ihracat alanında verdiği teşvikleri kullanabilmesi için gereken bir sertifikasyon. KPMG bu alanda da Ticaret Bakanlığı’nın yetkilendirdiği çok az sayıda danışmandan bir tanesidir. Bu hizmeti de direkt İzmir’den vermeye başlayacağız. Bunun İzmir’deki ihracatçılar için fark oluşturacak hizmet olduğunu düşünüyoruz" sözlerine yer verdi.