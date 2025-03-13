Kozmik oda gibi steril oda yapmışlar

Bursa Şehir Hastanesi’nde devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı tıbbi malzeme yolsuzluğuyla ilgili yapılan operasyonun ardından hazırlanan 97 sayfalık iddianame, olayın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Biri medikal firma yetkilisi diğeri ameliyathanenin tıbbi malzeme deposu sorumlusu olan 2 kişi ile 3’ü hemşire biri tıbbi sekreter 4 kişinin kendi aralarındaki whatsapp yazışmalarından Sağlık Bakanlığı tarafından Şehir Hastanesine gönderilen bir başmüfettişi bile kandırdıkları ortaya çıktı.

Şüpheli 3 hemşirenin ameliyat olan hastalar üzerine kayıt açtıkları halde ameliyatlarda kullanmadıkları tıbbi malzemeleri hastanede steril oda ismini verdikleri bir odada biriktirdikleri, daha sonra depo sorumlusu aracılığıyla medikal firma yetkilisine otoparkta teslim ettikleri, bu yolla haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı. Organize olarak hareket eden şebekenin hastane içerisindeki tüm bu faaliyetlerinin güvenlik kamerası görüntüleri ile tıbbi malzeme satışından gelen paraların şüpheli şahıslara ait hesaplara aktarıldığının belgelerine ve şehir hastanesi envanterinde görüldüğü halde Balıkesir’deki bir depo ile bir araçta ele geçirilen 8.5 milyon lira değerindeki tıbbi malzeme listesine iddianamede yer verildi.

İddianamede yer alan bilgilere göre, 23 Ekim 2023 tarihinde Bursa KOM Şube Müdürlüğü’ne gelen bir ihbarcı kendisinin 5 yıldır İstanbul’da faaliyet gösteren bir ecza deposunun operasyon destek kısmında çalıştığını bildirdi. İhbarcı; gelen ürünlerin ithalatını, devlet tarafından belirlenen ÜTS (Ürün takip sisteminin) işleyişini yaptığını belirterek firmasına ait 30 adet damar mühürleme ve kesme ürünün bayisi olmayan bir başka firma tarafından kendisine satılmak istendiğini bildirdi. İhbarcı, gelen medikal malzemelerin ÜTS sistemi üzerinden kontrolünü yaptığında Bursa Şehir Hastanesine çıkış yapıldığını, bu ürünlerin Bursa Şehir Hastanesi dışında bulunmasının kesinlikle mümkün olmadığını ifade etti. Duyarlı vatandaş, ilaçların piyasa değerinin yarı fiyatına piyasaya sürülmek istendiğini, bunların Bursa Şehir Hastanesi’nden çalınmış ya da orada bulunan görevlilerce menfaat karşılığında temin edilmiş olabileceğini düşündüğünü ifade edip ihbarda bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), ekipleri Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı. Ekipler, C.I.’nın tıbbi malzemeleri Bursa Şehir Hastanesinde irtibatlı olduğu ameliyathane biriminde koordinatör olarak görev yapan sağlık memuru D.B.’ın aracılığı ile kurum dışına çıkarttığını ve yarı fiyatına piyasaya sürdüğünü belirledi. 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından C.I.’ın hastanede organize olarak çalışan bazı sağlık görevlileri aracılığıyla temin ettiği tıbbi malzemeleri Balıkesir’deki bir depoda tuttuğu belirlendi. KOM ekipleri tarafından depoya yapılan baskında Ürün Takip Sistemi’ne göre Bursa Şehir Hastanesi envanterine kayıtlı olduğu ortaya çıkan toplam değeri 7 milyon 764 bin 202 TL olan tıbbi malzeme ele geçirildi. C.I.’ın arabasında yapılan aramada ise yine Bursa Şehir Hastanesi envanterine kayıtlı 115 bin 830 TL değerinde ilaca el konuldu. Ameliyathane koordinatörü D.B.’ın kullandığı araçta yapılan aramada da toplam değeri 361 bin 646 TL olan tıbbi malzeme ele geçirildi. Bu malzemelerin de Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden sorgulandığı ve ürünlerin tamamının Bursa Şehir Hastanesine envanterine kayıtlı olduğu bildirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler C.I.(39) ve D.B.(44) ile organize hareket eden hastane içerisinde görevli 3’ü ameliyathane hemşiresi H.Ş.(31), H.Ş(40),T.S.(32) biride tıbbi sekreter A.H.A.(41) 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

KOM Şubede sorguları tamamlanan 6 kişiden 2’si ilk etapta tutuklanırken 4’ü sevk edildikleri mercilerce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 97 sayfalık iddianameye konu olan iddialar yolsuzluğun boyutunu ve Şehir Hastanesine yerleşen şebekenin nasıl organize bir şekilde çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı tıbbi malzeme yolsuzluğu iddianamesinde C.I.’nın D.B. isimli şüpheli ile yapmış olduğu Whatsapp görüşmelerinde; tıbbi malzeme talep ettiği ve bu taleplerin sürekliliğinin olduğu, D.B. isimli şüphelinin kendi gözetiminde ve sorumluluğunda olan malzemeleri hastaneden çıkararak aracının bagajında sakladığı ve bu durumun kendisinde korkuya sebep olduğu şüpheliden hemen almasını istediği, C.I.’nın D.B.’den tıbbı ürün talep ettiği, D.B.’nin de talep edilen bu tıbbi ürünler karşılığı annesinin de aralarında bulunduğu farklı kişilerin açık kimlik ve IBAN bilgilerini attığı ve bu şahısların hesaplarına para gönderttiği, D.B. ve C.I.’ tıbbi ürünlerin satışından elde ettikleri geliri ortak olarak kullandıkları, D.B.’nin elde edilen gelirden tekne tatili için C.I.’dan para talep ettiği ve onay aldığına dair yazışmalara ve havale bilgilerine yer verildi.

Kozmik oda gibi steril oda yapmışlar

Yine iddianamede; kamu zararı 8.5 milyon TL olarak tespit edilen yolsuzluk ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığının Başmüfettiş görevlendirip inceleme ve araştırma yapması için Bursa Şehir Hastanesi’ne gönderdiği belirtildi. Log kayıtları ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Sağlık Bakanlığı başmüfettişlerinin eksik çıkan tıbbi malzemeler ile ilgili ameliyathanenin cep depo kısmında sayım yaptırdığı kaydedildi. İddianameye göre, şebeke üyeleri steril oda tabelası bulunan bölümde usulsüz olarak temin edilen ilaçları biriktirdikleri belirlendi.

Bursa Şehir Hastanesi ameliyathanesine ait cep depoda görevli sağlık memurları H.Ş., H.Ş. ve T.S. isimli şüphelilerin başmüfettiş tarafından alınan ifadelerinde de steril odadan bahsetmeyip başmüfettişi kandırdıkları, başmüfettişe ifade veren şüpheli hemşirelerin daha sonraki whatsapp yazışlarından yalan ifade verdiklerinin ortaya çıktığı belirtildi.

Şebeke üyesi hemşireler koli koli tıbbi malzeme çaldılar

Ameliyathane deposunda görevli şebeke üyesi hemşirelerin gizli steril odaya koli koli malzeme taşırken görüntüleri ortaya çıktı. Medikal firma temsilcisi C.I. ile ameliyathaneler depo sorumlusu D.B., tıbbi sekreter A.H.A. ve 3 hemşire H.Ş., H.Ş. ve T.S.’den oluşan şebekenin ameliyat olan hastalar üzerine usulsüz kayıtlar açıp steril odada biriktirdikleri, ameliyatlarda kullanılmayan tıbbi malzemeleri hastane otoparkından dağıttıkları, bazen de kargo ile gönderdikleri güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi. Log kayıtlarını inceleyen KOM ekipleri 13 farklı kalem toplamda 579 adet tıbbi malzemenin usulsüz olarak Bursa Şehir Hastanesi Ameliyathane Ana Cep Deposunda görev yapan hemşire H.Ş. tarafından sistem üzerinden hastalara çıkış yapıldığını, bu tıbbi malzemelerin aynı dosya kapsamında C.I. isimli şüphelinin Balıkesir’deki deposunda ele geçirilen ve yine aynı dosya kapsamında şüpheli Bursa Şehir Hastanesi Ameliyathaneler Birim sorumlusu D.B.’nin aracında ele geçirilen ve Bursa Şehir Hastanesinin envanterine kayıtlı malzemeler olduğu vurgulandı.

Bursa Şehir Hastanesi Ameliyathane Ana Cep Deposunda görev yapan T.S. isimli hemşirenin incelenen lot kayıtlarında da 27 farklı kalem toplamda 499 adet tıbbi malzemenin usulsüz olarak sistem üzerinden hastalara çıkış yapıldığı, bu malzemelerinde Balıkesir’deki depoda ve D.B,’nin aracında ele geçirilen ve Bursa Şehir Hastanesinin envanterine kayıtlı malzemeler olduğu bilgilerine yer verildi.

97 sayfalık iddianamede şüpheli şahısların verdiği ifadelere de yer verildi.

Uzun yılardır tanıştıklarını kabul eden C.I., D.B. ile alışverişte bulundukları zimmetli malların satışlarından şahsi menfaat sağlamadıklarını savundu. C.I. verdiği ifadesinde "Tarihini tam olarak hatırlamamakla birlikte D.B. isimli şahıs ile 10-15 defa bir ticari faaliyet neticesi kendisine 600 bin TL gibi elden nakit bir ödeme yaptığını, bazı zamanlarda ise soy adı farklı 3. şahısların hesap bilgilerini kendisine verdiğini, bu hesaplara da paralar yatırdığını, D.B. isimli şahıstan cerrahi malzemeleri gerek Şehir Hastanesinin alt katında yer alan kapalı otopark içinden gerek ise kendilerince belirledikleri kafede buluşarak aldığını, yine D.B. isimli şahsın birkaç defa kendisine evveliyatında hiç tanımadığı şahıslar ile malzeme gönderimi yaptığını, karşılıklı olarak malzeme bildirimini birbirlerine whatsap üzerinden yaptıklarını belirtti.

D.B. ise C.I. ile herhangi bir ticari ilişkisi olmadığını, C.I.’ya tıbbi malzeme verip vermediğini hatırlamadığını, söz konusu Whatsaap yazışmalarını aradan uzun zaman geçtiği için detayını şuan hatırlamadığını, fakat vermiş olduğu tıbbi ürünlerin karşılığında para almadığını iddia etti. Söz konusu whatsapp görüntülerindeki ödeme yaptığı şeklindeki yazışmaların muhtemelen aralarında olan başka bir konudan kaynaklı para gönderimi ile alakalı olduğunu, ekran görüntüsü gösterilen yazışmalardaki annesini ve baldızının İBAN numaralarını C.I.’ya göndermesinin detayını hatırlamadığını ifade eden D.B. aralarında geçen "Bu hafta gelirimiz var mı? ortalama nedir?" şeklindeki yazışmanın öylesine yapılmış bir yazışma olduğunu söyledi.

Hastanede oluşturulan gizli steril oda ilgili ifade veren şüpheli hemşirelerden H.Ş. ise steril odanın D.B.’nin ameliyatlarda herkesin kendi kafasına göre malzeme alıp kullanmaması için oluşturduğunu, steril odadan alıp otoparka taşırken kameralar tarafından görüntülenen tıbbi malzeme sevkiyatını yine D.B.’nin bilgisi dahilinde yaptıklarını belirtti.

Hastalar üzerine usulsüz çıkış yaptığı 13 farklı kalem toplamda 597 adet tıbbi malzeme ile ilgili olarak ifade veren hemşire H.Ş. "Bursa Şehir Hastanesinde görev yaptığım bölüm dahilinde benim şifrem ile bilgisayar açıktır. Benim bilgisayarda şifrem ile bilgisayar açık olduğu için bölümde çalışan herkes benim namım ile işlem yapmaktadır. Hatta benim şifrem ile D.B.’nin de işlem yapmışlığı olmuştur. Çıkış yapılan malzemelerin hepsi benim tarafımdan işlem yapılan malzemeler değildir. Ben işe sabah erken gelirim. Ben de şifrem ile bilgisayarı açarım. Akabinde işlerin hızlı ve seri yürütülmesi maksadı ile benim şifrem ile bilgisayar açık kalmakta olup benim yanımda çalışan diğer şahıslar da benim şifrem ile açılmış bilgisayarı kullanmaktadırlar. Ben kesinlikle usulsüz bir işlem yapmadım. D.B. bölüm sorumlusu olup benim şifremi istediğinde vermekteydim. Kendisi amirim olduğu için herhangi bir itiraz da bulunmamaktaydım. D.B. hem benim hem de T.S.’nin şifresi ile işlemler yaptı. Kendisi ile bir menfaat ilişkisi içerisine girmedik" dedi. H.Ş. hastane otoparkında D.B.’dan 100 bin TL para alırken yakalandığı görüntüler ile ilgili olarak da yeni araba alacağı için D.B.’den 100 bin lira borç alıp 5 taksitte ödediğini savundu.

Hastalar üzerine usulsüz çıkış yaptığı 27 farklı kalemde toplam 499 adet tıbbi malzeme ile ilgili olarak ifade veren hemşire T.S. ise "Ben kesinlikle usulsüz bir ameliyat malzemesi çıkışı yapmadım. Herhangi bir şekilde maddi menfaat sağlamadım. Amirim D.B. hafta içi sabah geldiğinde benim şifremle, bilgisayardan malzemelerin çıkışını kontrol ederdi. Bazen de bu malzemenin çıkışı yapılmamış diyerek yine benim şifremle malzeme çıkışı yapardı. Buna birçok kez şahit oldum" şeklinde kendisini savundu.

T.S. ile yapmış olduğu Whatsapp görüşmelerinde konuşursam "müfettiş beni si....." yazışması ile ilgili olarak; açıklama yapan H.Ş. de ifadesinde "T.S. ile yaptığım Whatsapp görüşmesinde kendisine "reisim ne yaptın? Yani ifaden bitti mi? diye sordum. Oda bana konuşursam müfettiş beni si.... yazmış. Bende konuş diye demedim sadece ifaden bitti mi diye sordum yazdım. Buradaki "konuşursam müfettiş beni si..." cümlesi aslında müfettiş ifadeyle ilgili herhangi bir şeyi başkaları ile paylaşmamaları konusunda kendisini uyarmış. Bu yüzden o da bana ifade ile ilgili bir şey söyleyemeyeceğini anlatmak için konuşursam müfettiş beni si.... şeklinde yazmış. Yani bu kelime hastanede yapılan usulsüzlükleri bilmekle ilgili değildir. Sadece müfettişe verilen ifadenin içeriği ile ilgilidir" dedi.

İddianamede H.Ş.’nin D.B.’nin hesabına gönderdiği 30 bin TL’yi bir süre sonra elden geri aldığını H.Ş.’nin hesabına gönderdiği 4 bin TL’yi ise Kurban bayramında hayır kurumuna bağışlaması için gönderdiğini söylediğine yer verildi. Tutuklu sanıklar C.I. ve D.B. ilk duruşmada serbest kalırken davayla ilgili ikinci duruşmanın Mart ayı sonunda görüleceği öğrenildi.