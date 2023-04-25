Dünyada 15 milyar dolar pazar büyüklüğüne erişen medikal estetik sektöründen aldığı payı artırmaya hedefleyen Türkiye, bu alanda küresel alıcıları ağırlayacak.

Son yıllarda sağlık turizminde atağa kalkan Türkiye, medikal estetik ve kozmetik sektöründe de hakim pazar olmayı hedefliyor. 15 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaşan dünya medikal estetik sektörü, Türkiye’de geçen yıl 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’den yerli markalar saç ekim ve sağlık hizmetlerinden sonra kişisel bakım ve estetik alanında da küresel rakipleriyle rekabet ediyor. Makyaj ürünlerinin yanı sıra kişisel bakım ürünlerinin ve zayıflama cihazları, lazer epilasyon, lazer cilt bakım uygulamaları gibi lazer cihazlarının da satışları artıyor. Türkiye bu alanda da yurt dışı markalara ciddi rakip olma adına yatırımlara başladı.

Atılan bu adımlar küresel marka ve yatırımcılara sergilenecek. Makyaj malzemelerinin yanında yerli ve milli Ar-Ge faaliyetleriyle geliştirilen teknolojik cihazlar küresel alıcılara sunulacak.

Uluslararası ve yerli birçok profesyonel kozmetik markasının buluştuğu ve yeni teknolojilerin sergileneceği güzellik ve bakım fuarında dünya devi markaların yanı sıra yerli ve milli üretim güzellik cihazları, saç, spa, wellness ve fitness ile ilgili en gelişmiş cihaz, teknoloji, ekipman ve yöntemlerin dört gün boyunca sergileneceği fuar, alanında uzman, yerli ve yabancı doktorları, plastik cerrahları, estetik ve güzellik uzmanlarını, dermatologları, kuaförleri, makyaj sanatçıları ve diğer sektör profesyonellerini buluşturuyor.

Bu yıl 27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuara 200’den fazla katılımcı, 600’den fazla marka, 4 bini yabancı olmak üzere 30 ülkeden yaklaşık 30 bin profesyonel ziyaretçi ve satın almacı gelecek. Balkan ülkeleri, Kuzey Afrika, Kıbrıs, Orta Doğu ve Körfez Ülkeleri’nden olmak üzere sektör profesyonelleri bir araya gelecek.

Yerli ve milli üretim güzellik cihazları da görücüye çıkacak

Geliştirilen yerli markaların ithal markalarla yarışacak düzeye ulaştığını anlatan Proje Direktörü Gökhan Büyükataman, “Kalite ve fiyat avantajı yerli markaların gücünü artırıyor. Tüketiciler, uygun fiyatlı ürünlerle kişisel bakım bilinci kazanmaya başladı. Makyaj ürünlerinin yanı sıra kişisel bakım ürünlerinin ve zayıflama cihazları, lazer epilasyon, lazer cilt bakım uygulamaları gibi lazer cihazlarının da satışları artıyor. Türkiye bu alanda da yurt dışı markalara ciddi rakip olma adına yatırımlara başladı” dedi.