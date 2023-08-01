Şehitkamil Belediyesi, kırsal bölgede bulunan mahallelerde kilit taşı çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Kozluyazı Mahallesi’nde başlatılan çalışmayla birlikte, mahallede kilit taşı bulunmayan yol kalmayacak.

Kırsal Mahallelerin yollarını baştan aşağı kilit taşıyla yenileyen Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Kozluyazı Mahallesi’ndeki yollarda kilit parke taşı çalışması yürütüyor. Yollardaki eksik parke taşları tamamlanarak yenileniyor. Yürütülen çalışmalar ile bozuk yollardan kurtulacak olan mahalleli, duydukları memnuniyeti dile getirerek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Yapılan çalışmaların dolayı memnun olduklarını dile getiren Kozluyazı Mahalle Muhtarı Mustafa Delibaşı, “Mahallemizde eksik kalan yerlerde kilit taşına ihtiyacımız vardı. Başkanımızdan bu konu üzerine talepte bulunduk. Sağ olsun Başkanımız da bu ihtiyacımızı gidermek adına çalışmaları başlattı. Şu an kilit taşı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Mahallemizde eksik görülen yerlerimiz kilitli parke taşı ile döşeniyor. Yapılmayan yerlerimiz de kısa süre içerisinde kilitli parke taşı ile döşenecek. İnşallah, vatandaşlarımız hem yaz aylarında toz-topraktan hem de kış aylarında çamurdan kurtulmuş olacak. Ben yapılan hizmetlerden dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların da devamını diliyorum” şeklinde konuştu.