Batman’ın Kozluk ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen ’Kamu eliyle yapılan kültür yapılarına destek projesi’ çerçevesinde yapılacak olan kütüphane hizmet binası protokolü imzalandı.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen imza törenine; Batman Valisi Ekrem Canalp, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu katıldı. İmzalar atıldıktan sonra bir açıklama yapan Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, bu hizmetin hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti. Güngör, "Yaklaşık 17 bin öğrencisi olan ilçemizde başta öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız olmak üzere onaylanan yeni kütüphane projesinin tamamlanmasıyla, herkes güzel bir alanda çalışma, sınavlara hazırlanma, kültürel, sosyal ve okuma faaliyetleri gerçekleştireceği modern bir binaya sahip olacak. Bize büyük destekler veren Valimiz Ekrem Canalp’e şükranlarımı sunuyor, bakanlığımız ve il kültür müdürlüğümüze teşekkür ederim. İlçemiz adına hayırlı uğurlu olsun” dedi.