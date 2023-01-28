Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kozluk ilçesi Çayönü köyünde bugün öğle saatlerinde tarlasını sürmeye giden sürücü, tarlada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle traktör devrildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları sürücüyü Kozluk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

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