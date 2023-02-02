Batman Valisi Ekrem Canalp’ın desteği ve Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör öncülüğünde “ülkem için üretiyorum” projesi çerçevesinde Kozluk Meslek Lisesi Tarım bölümü öğrencileri şehrin parklarını süsleyecek.

Batman Valisi Ekrem Canalp’ın desteği ve Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör öncülüğünde “ülkem için üretiyorum” projesi çerçevesinde Kozluk Meslek Lisesi Tarım bölümü öğrencileri şehrin parklarını süsleyecek.

Proje çerçevesinde Batman Belediyesi ile Kozluk Kaymakamlığı ilçe milli eğitim müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokolde, Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi seralarında, tarım bölümü öğrencileri tarafından yetiştirilen süs ve peyzaj bitkileri şehrin parklarını süsleyecek.

Sera alanlarını gezerek açıklamalarda bulunan ilçe Kaymakamı Güngör, “ Proje ile birlikte tarım bölümü öğrencileri, okul bahçesinde kurulan seralarda yetiştirdikleri süs ve peyzaj bitkileri ile Batman’ın parkları için üretim yaparak, parkları çiçeklerle süsleyecek. Gelir getirisi de olan bu proje ile yeni sera alanları kurularak öğrencilerimizin tecrübe kazanması için çalışacağız. Bu güzel proje için bizden desteğini esirgemeyen valimiz Ekrem Canalp, okul yöneticileri ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz” dedi.