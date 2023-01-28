Batman’ın Kozluk ilçesinde Bekirhan beldesinde bir marketin deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 katlı eve sıçradı. 2 kişinin vücudunda hafif derecede yanıklar oluşurken, yaklaşık olarak 10 kişi de çıkan yangın dumanından zehirlendi.

Batman’ın Kozluk ilçesinde Bekirhan beldesinde bir marketin deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 katlı eve sıçradı. 2 kişinin vücudunda hafif derecede yanıklar oluşurken, yaklaşık olarak 10 kişi de çıkan yangın dumanından zehirlendi.

Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle Hikmettullah Darağan’a ait tarımsal gübre, inşaat ve gıda malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler deponun üstünde bulunan 3 katlı eve sıçradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri depodan eve sıçrayan alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evin büyük bir bölümün kullanılamaz hale geldi. 2 kişinin vücudunda hafif derecede yanıklar oluşurken yaklaşık olarak 10 kişi de çıkan yangın dumanından zehirlendi. Yaralılar ve dumandan zehirlenen vatandaşlar Batman ve Kozluk ilçelerinde bulunan hastanelere tedbir amaçlı kaldırıldığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.