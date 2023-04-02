Batman’ın Kozluk ilçesinde, Cumhuriyetin 100. yılında kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması için öğretmen, öğrenci ve velilerin bir araya gelmesiyle okuma seferberliği yapıldı.

"Okumak, alışkanlıkların en asilidir" diyen Kozluk İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, “Biz, çocuklarımızın bu en asil alışkanlığı kazanmaları ve sürdürmeleri için her alanda yaptığımız çalışmaları

“Kozluk 100 milyon sayfa okuyor” projesi ile yürütüyoruz. Bu proje ile yalnızca çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmıyor, ailelerimizin de bu etkinliğe katılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu sayede çocuklarımızın zihinlerinde güzel fikirler, farklı bakış açıları belirirken, kendine güveni tam dil becerileri gelişmiş bireyler olarak topluma katılıyor. Hedefimize ulaşmak için Kozluk’ta tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi, kurumlarımızı ve tüm Kozluk halkını bizimle kitap okumaya davet ediyoruz. Biz Kozluk’uz bize okumak yakışır” dedi.