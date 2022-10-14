Eğitimini tamamlayan 46 çiftçi sertifikalarını İlçe Kaymakamı Ekrem Göngür’ün elinden aldı. Programa İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, siyasi parti temsilcileri ve arı yetiştiricileri katıldı.

Hayat boyu öğrenme protokolü çerçevesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Kozluk Halk Eğitim Merkezi ortaklığıyla ilçede arı ürünleri yetiştiriciliği yapan çiftçilere Organik Arı Yetiştiriciliği eğitimi verildi. Eğitimini tamamlayan kursiyerlere, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından toplamda 600 adet arılı organik kovan ve 600 adet ana arı dağıtımı yapıldı.

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