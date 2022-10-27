Batman’ın Kozluk ilçesinde “Milli Eğitim ve Jandarma el ele, Köy okullarımızı renklendiriyoruz” projesi çerçevesinde, köylerdeki okulların fiziksel ve eğitim ortamlarını iyileştirmek için çalışmalara başladı.

Batman’ın Kozluk ilçesinde “Milli Eğitim ve Jandarma el ele, Köy okullarımızı renklendiriyoruz” projesi çerçevesinde, köylerdeki okulların fiziksel ve eğitim ortamlarını iyileştirmek için çalışmalara başladı.

Milli Eğitim ve İlçe Jandarma personelleri projenin startını ilçeye bağlı Geyikli İlkokulunda verdi. Jandarma personelleri ile birlikte köy okullarının durumlarını iyileştirmek için kolları sıvadıklarını dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, “ Proje çerçevesinde Geyikli ilkokulumuzun elektrik ve su tesisatını yenilendi, okulun iç ve dış boyaması yapıldı ve okula bir de malzemelik deposu yapıldı. Projede bizi yalnız bırakmayan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Karaoğlu’na ve Jandarma personellerine çok teşekkür ederiz." dedi.