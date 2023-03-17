Batman’ın Kozluk ilçesinde Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından, gelirinin depremzede öğrencilere aktarılacak etkinlik düzenlendi.

Kozluk ilçesinde düzenlenen etkinlikte el yapımı yiyecekler, hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Ürünlerin satışından elde edilecek gelirin depremzede öğrenciler için kullanılacağı belirtildi. Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda düzenlenen etkinliğe, Kozluk gençlik merkezi çalışanları da katılarak depremzede öğrencilerin moral ve motivasyonunu yükseltmek için çeşitli aktiviteler yapıldı.

Etkinliğe, Kozluk İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör ve kurum amirleri eşlik etti.