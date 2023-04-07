Batman’ın Kozluk ilçesinde Kaymakamı Ekrem Güngör tarafından öksüz, yetim, depremzede aileler, şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Düzenlenen iftar programına yüzlerce vatandaş ağırlandı. İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör’ün yaptığı konuşmadan sonra ilçe müftü vekili Mehmet Sait Kızıl, tarafından dualar okundu. Programdan sonra çocuklar için palyaço gösterisi yapıldı. Programa katılan ailelere teşekkür eden Kaymakam Güngör, program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak ailelerle yakından ilgilendi.