Batman’ın Kozluk ilçesinde bir vakıf tarafından "kendini keşfet" temasıyla sokakta çocuk festivali düzenlendi.

Çocukların iyi olma halini desteklemek, sağlıklı olma ile ilgili farkındalık kazandırılmak amacıyla düzenlenen festivalde yüzlerce çocuk aileleriyle beraber sokakta etkinliklere katıldı. Festival alanında akıl ve zeka oyunları, resim, yüz boyama ve müzikli oyunlar yer aldı.

Vakıf Başkanı Özlem Bolkan, vakıf olarak çocuğun iyilik halini desteklemek ve sağlıklı olma ile alakalı farkındalık kazandırmak için ilk defa düzenlediğimiz çocuk festivaliyle çocuklarla sokakta buluştuklarını belirterek, "Festivalde görev alan tüm gönüllü öğretmenlerimize teşekkür ederim. Farklı il ve ilçelerde sokaklarda çocuklarla buluşmaya devam edeceğiz" dedi.

Saha Koordinatörü Murat Işık ise, çocukların en güzel elbiselerini giyip süslenerek sokakları renklendirdiğini ifade etti. Gönüllü öğretmenlerle beraber sokaklarda akıl ve zeka oyunları, resim, yüz boyama, duygu ve beden etkinlikleriyle çocuklarla etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getiren Işık, "Bu özel günde çocukların yüzündeki küçük gülümsemeye ortak olmak bizleri çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.